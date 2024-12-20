В Хельсинки выстрелы и большая полицейская операция

В Хельсинки, в районе Весала, проводится большая полицейская операция. Ей предшествовала стрельба, пишет Iltalehti.
Как уточняет Yle со ссылкой на полицию, 20 декабря, в районе полудня, в Весала произошла стрельба на улице. Человек с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.
На месте происшествия находятся несколько полицейских подразделений. Полиция обещает предоставить дополнительную информацию, как только это станет возможным.
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