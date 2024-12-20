В кино покажут документальный фильм о звезде поп-арта Энди Уорхоле, содержащий неизвестные ранее материалы

В центре внимания — знаменитый американский художник и дизайнер Энди Уорхол, король стиля поп-арт, работавший с Мэрилин Монро, Джоном Уэйном, Миком Джаггером, Элизабет Тейлор и многими другими звездами. Но это все хорошо известно. А вот другая сторона жизни Уорхола обычно остается в тени.

Его настоящее имя — Андрей Варгола. Он происходит из бедной семьи русинских эмигрантов, обосновавшихся в Питтсбурге. В фильме говорится о том, как именно мальчик из славянского гетто взошел к вершинам славы. Зрителю покажут и дом родителей Уорхола, и места его детства. Более того — фильм отправится по местам, откуда происходит семейство Варгола, в село Миково на северо-востоке современной Словакии. Оттуда родители Уорхола, Ондржей и Юлия, эмигрировали в самом начале XX века.