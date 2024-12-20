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Город Авто В Петербурге — 8-балльные пробки. Теперь встала и КАД

В Петербурге — 8-балльные пробки. Теперь встала и КАД

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8 комментариев
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Загруженность дорог в Петербурге 20 декабря достигла 8 баллов уже в начале шестого часа вечера. Кроме центра и набережных, плотные заторы скопились и на нескольких участках кольцевой.

По данным «Яндекс.Пробок», для пяти часов вечера пятницы 8 баллов — много, обычно в это время фиксируют «семерку». Хотя на этой неделе столь плотные вечерние пробки в Петербурге уже вошли в привычку.

Сегодня, помимо традиционно пробочных улиц в центре города, набережных и крупных проспектов, ведущих на север города, плотные заторы собрались также на КАД и ЗСД. Последний встал в 6-километровом заторе от Смоленки к Богатырскому проспекту.

На КАД — сразу несколько проблемных участков. Скопился затор на внешнем кольце от Московского шоссе к вантовому мосту и на внутреннем — от Мурманского шоссе к вантовому. Девятикилометровая пробка скопилась на внешнем кольце между Янино и Мурино. Пользователи сервиса сообщают о ДТП. В обратном направлении там наблюдается небольшой затор перед развязкой с Колтушским шоссе. И еще одна пробка собралась на внутреннем кольце перед развязкой с проспектом Культуры.

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Комментарии
8
Ганс-Дитрих Геншер
39 минут
Забегали, жучки предновогодние)
Гость
36 минут
беглов, это очередной позор - в городе нет организации движения!
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