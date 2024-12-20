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Спорт Лед тронулся? Российские фигуристы выступят на Олимпиаде, но условия очень жесткие

Лед тронулся? Российские фигуристы выступят на Олимпиаде, но условия очень жесткие

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8 комментариев
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Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты все-таки получили шанс поехать на Олимпиаду в 2026 году. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил их до квалификации в нейтральном статусе, но условий много и они очень жесткие.

На каких условиях допустили

Российские фигуристы получили право участвовать в новом квалификационном турнире, который пройдет в Пекине больше чем через полгода — с 17 по 21 сентября 2025 года. Однако участие в других соревнованиях, включая серию Гран-при, пока не предусмотрено. Более того, даже после Олимпиады в Милане возможность выступать на международной арене остаётся под вопросом.

На квалификацию выделено по одной квоте на каждую дисциплину (женщины, мужчины, пары и танцы на льду), а также одного запасного. Состав участников должен быть определен до 25 февраля 2025 года, что резко повысило статус чемпионата России.

С февраля все претенденты и запасные попадут под строгий допинг-контроль ISU: сдача проб, мониторинг крови и соблюдение правил ADAMS. Особое требование касается тренеров: любой персонал, связанный с фигурантами допинговых дел, не сможет сопровождать спортсменов. Таким образом, Этери Тутберидзе и ее команда, вероятно, останутся вне Олимпиады из-за дела Камилы Валиевой.

Также фигуристы пройдут идеологическую проверку. Независимая компания будет отслеживать их высказывания, чтобы убедиться, что они не поддерживают действия России на Украине и не связаны с военными структурами.

Будут действовать и другие правила для фигуристов:

  • Запрещена национальная символика. Форма должна быть однотонной, без намеков на принадлежность к России и утверждена ISU.

  • Вместо гимна и флага России будут использованы символы ISU.

  • Спортсмены не могут участвовать в пресс-конференциях или давать интервью.

  • Все расходы на участие — экипировка, перелёты, проживание — полностью ложатся на спортсменов.

  • Олимпийский командный турнир пройдёт без участия России.

Каждый спортсмен и член его команды должны заполнить декларацию, где укажут данные о себе, ссылки на соцсети и публичные высказывания, а также подтвердят отсутствие связей с военными структурами.

Аналогичные условия применяются к конькобежцам и шорт-трекистам.

«Мы всегда готовы биться»

«Фонтанка» попросила прокомментировать решение ISU и условия допуска двукратного призера Олимпиады-2022 Александра Галлямова, который вместе с Анастасией Мишиной сегодня стал чемпионом России в Омске. Он считает, что российским спортсменам не привыкать к таким жестким условиям.

— Что вы думаете об условиях выступления в отборе на Олимпиаду, которые ISU выдвинула для российских спортсменов?

— Условия жесткие, но нашим спортсменам не привыкать — ответил Галлямов. — Мы лично в Пекине так выступали, летние виды в Токио так же выступали. Говорят, что запреты стали еще жестче? Ну ничего страшного. Думаю, что те, кто поедут от России, справятся со всеми трудностями.

— Не слишком ли жесткое условие «один вид — один участник»?

— Условие жесткое, но, как говорится, выбора нет. Я лично желаю удачи той паре, которая поедет от России. Это же касается и МО, и ДО, и танцоров. Олимпиада — это счастье.

— Готовы ли вы к драке за это единственное место?

— Драке? Мы уважаем всех наших соперников и всегда готовы биться за любой турнир в честной борьбе. Естественно, что мы готовы выполнять все требования, которые будут предъявляться.

Другие фигуристы и руководство Федерации фигурного катания на коньках России также обрадовались решению ISU.

«Мы рады, что мировая спортивная жизнь продолжается. Будем готовиться, как и прежде, быть одними из лидеров в мировом фигурном катании», — сказал исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

В таком же ключе высказался генеральный директор ФФККР Александр Коган. Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал решение Международного союза конькобежцев важным шагом на пути к полноценному возвращению в международный спорт.

«Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот трек, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях», — цитирует Дегтярёва РИА Новости Спорт. Но думают так не все.

«Мы воспитываем поколение, готовое предавать»

Совершенно другого мнения придерживается спортивный агент Андрей Митьков. В разговоре с «Фонтанкой» он напомнил, что по-прежнему продолжается специальная военная операция, где ровесники наших фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов «воюют и гибнут ради того, чтобы поднять флаг России над каким-нибудь зданием городской администрации или почты в украинской деревне».

«Почему-то, когда все говорят о нейтральном статусе, о том, что спортсменам нужно выступать, эту ситуацию оставляют за скобками. Нейтральный статус — это следствие тех действий, которые ведет Россия сейчас. И я по-прежнему считаю, что нельзя выступать в нейтральном статусе с какими-либо ограничениями, нельзя отказываться от своего флага. Я как раз сейчас с удивлением читал комментарии взрослых, наделённых властью людей, которые радуются очередной серии унижений наших спортсменов. Я напомню, что любая поддержка СВО уже означает недопуск. То есть фактически, чтобы принять участие в международных соревнованиях, нужно расписаться в предательстве своей страны, которая тебя содержит, которая обеспечивает тебе подготовку. С юридической точки зрения, чтобы принять какие-то условия, вовсе необязательно ставить свою подпись, подписывать какую-то декларацию. Конклюдентные действия — посмотрите, что значит этот конкретный юридический термин», — заявил Митьков.

Он назвал условия, выдвинутые ISU, не просто жесткими, а унизительными. В частности, требование к цветовой палитре костюмов, которые должны были однотонными. Для фигурного катания, которое находится на стыке спорта и искусства, это вообще смешное требование, считает Митьков. К тому же изготовление костюмов — это время и деньги. Платить за это в той или иной степени будет все равно государство.

«И вот сейчас взрослые люди, у которых родители, бабушки, дедушки воевали в Великой Отечественной войне, фактически толкают своими радостными воплями молодых спортсменов на предательство. Они учат их соглашательству и унижению.

Конечно, спортсмены должны выступать, бить рекорды, завоевывать золотые медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это все так, но не при нынешних условиях. Я не призываю подвергать остракизму пловца Лифинцева, он большой талант и большой молодец. Но позиция Колесникова мне гораздо ближе. Не хочется быть пророком, но сейчас мы воспитываем поколение, готовое предавать и продавать. А, не дай Бог, придется через какое-то время рыть окопы под Москвой или прорывать блокаду Петербурга. А сегодняшние «нейтралы» просто станут новыми власовцами», — подчеркнул Митьков.

В ответ на аргумент о том, что спортсмены всю жизнь готовились выступить и выигрывать и было бы неправильным лишать их этого, Митьков напомнил интервью Захара Прилепина.

«Он на это ответил так: „А вы не думали, что пацаны, которые сейчас гибнут в зоне спецоперации, всю жизнь готовились — жить?“ И если раньше нас заставляли выступать в нейтральном статусе, наказывая за то, что мы жрали допинг и обманывали, то сейчас нас наказывают за то, что мы отстаиваем суверенитет своей страны. За то, что мы защищаем русских», — заявил Андрей Митьков.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
8
Евгений СПб
31 минута
Странно, а как же то, что там представители ЛГБТ, "трансформеры" и другие вещи, нарушающие традиционные ценности?)) Ржу с клоунады путинской власти)))
prosto korsak
32 минуты
Совершенно другого мнения придерживается спортивный агент Андрей Митьков. В разговоре с «Фонтанкой» он напомнил, что по-прежнему продолжается Специальная военная операция, где ровесники наших фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов «воюют и гибнут ради того, чтобы поднять флаг России над каким-нибудь зданием городской администрации или почты в украинской деревне». Может, Андрею Митькову следует не спортивным агентом работать, а поднимать флаг России над каким-нибудь зданием городской администрации или почты в украинской деревне?
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