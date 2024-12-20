От 10 минут до часа: на Ленинградском направлении ОЖД поезда идут с задержками

Пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД (в том числе МЦД-3) в настоящее время задерживаются в пути следования по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Время задержки составляет от 10 минут до 1 часа.

«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в сообщении.