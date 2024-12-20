От 10 минут до часа: на Ленинградском направлении ОЖД поезда идут с задержками

Пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД (в том числе МЦД-3) в настоящее время задерживаются в пути следования по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Время задержки составляет от 10 минут до 1 часа.
«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в сообщении.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-775-00-00.
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