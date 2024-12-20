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Общество От 10 минут до часа: на Ленинградском направлении ОЖД поезда идут с задержками

От 10 минут до часа: на Ленинградском направлении ОЖД поезда идут с задержками

790
2 комментария

Пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД (в том числе МЦД-3) в настоящее время задерживаются в пути следования по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Время задержки составляет от 10 минут до 1 часа.

«Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в сообщении.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД и по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-775-00-00.

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ОЖД Ленинградское направление Поезда Задержки
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Комментарии
2
McGillavry
53 минуты
А зачем нам про это знать, если к нам в город эти электропоезда не дойдут?
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