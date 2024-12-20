Группа RBI инвестирует в приобретение земельных участков 15 млрд рублей

Группа RBI в 2025 году планирует приобрести земельные участки под строительство 200 тыс. кв. метров жилья, 20 декабря на пресс-конференции рассказал журналистам президент девелоперской компании Эдуард Тиктинский.

На фоне текущего рынка цена земли составит 70 тысяч рублей за метр улучшений, пояснил он. «Это значит, что в момент, когда мы будем получать разрешение на строительство, объем инвестиций составит примерно 15 миллиардов», — подчеркнул Тиктинский.

Группа RBI готова пополнять свой земельный банк участками в том числе и в Москве, однако там земля вдвое дороже, уточнил Тиктинский.

В следующем году RBI планирует к запуску 9 новых проектов продаваемой площадью 170 тыс. кв. м. В строительной и инвестиционной стадии у компании сейчас находятся проекты на 600 тыс. кв. м продаваемых площадей, размещенные на 20 участках в 9 районах.