Робби Уильямс станет обезьяной в собственном байопике

Источник: кадр из фильма







С 26 декабря на киноэкранах — биографический мюзикл режиссера Майкла Грэйси «Быть лучше: История Робби Уильямса». Как можно догадаться по названию, речь здесь пойдет о жизни британского певца Робби Уильямса — о том, как он хотел доказать отцу, чего стоит, и пошел в музыку, об игре в группе Take That, а затем о сольной карьере, которая была полна взлетов и падений, успехов и борьбы с внутренними демонами. Но что бы ни случалось — по словам самого Уильямса, он чувствовал себя слегка диким и не столь эволюционировавшим, как другие люди. Поэтому в фильме его место занимает нарисованный на компьютере шимпанзе. Озвучил его, впрочем, сам Робби Уильямс. По словам самого певца, процесс съемок был невероятно странным, потому что рядом были люди, «играющие твоих маму и папу».

Режиссер Майкл Грейси, австралиец по происхождению, начинал как рекламщик и специалист по визуальным эффектам. В кино он более всего известен своей дебютной картиной 2017 года «Величайший шоумен» о жизни антрепренера Финеаса Барнума, которого сыграл Хью Джекман.

Песня Forbidden Road из фильма уже получила номинацию на «Золотой глобус», а рейтинг фильма на RottenTomatoes составил 88%.