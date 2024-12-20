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Происшествия Сообщение о реабилитации Яшкина Никиты Алексеевича

Сообщение о реабилитации Яшкина Никиты Алексеевича

2 270
4 комментария

В соответствии с требованиями статьи 136 УПК РФ, на основании обращения Яшкина Никиты Алексеевича сетевое издание «Фонтанка.ру», ранее опубликовавшее статьи «Go-Go-чары и петербургская корпорация жуликов», «В Петербурге завершено дело о миллионных хищениях у клиентов стрип-клубов», «Громкое дело о преступном сообществе и Go-go-чарах развалилось в суде Петербурга. Экс-соратник Милонова оправдан», сообщает, что 29 сентября 2021 года приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 1-1/2021 Яшкин Никита Алексеевич был оправдан по части 1 статьи 210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.

В соответствии с вынесенным оправдательным приговором Яшкин Никита Алексеевич имеет право на реабилитацию, также в соответствии со статьей 136 УК РФ прокуратурой Санкт-Петербурга 18.12.2024 года ему было принесено официальное извинение от имени государства в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Нумыпоняли
Гость
1 час
Вот что значит неподкупная фемида.
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