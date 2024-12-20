Сообщение о реабилитации Яшкина Никиты Алексеевича

В соответствии с требованиями статьи 136 УПК РФ, на основании обращения Яшкина Никиты Алексеевича сетевое издание «Фонтанка.ру», ранее опубликовавшее статьи «Go-Go-чары и петербургская корпорация жуликов», «В Петербурге завершено дело о миллионных хищениях у клиентов стрип-клубов», «Громкое дело о преступном сообществе и Go-go-чарах развалилось в суде Петербурга. Экс-соратник Милонова оправдан», сообщает, что 29 сентября 2021 года приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 1-1/2021 Яшкин Никита Алексеевич был оправдан по части 1 статьи 210 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.