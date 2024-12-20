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Афиша Plus Юрий Колокольников добьется мести в фантастическом боевике «Последний ронин»

Юрий Колокольников добьется мести в фантастическом боевике «Последний ронин»

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26 декабря на российские экраны выходит боевик Макса Шишкина «Последний ронин». Сюжет происходит в неопределенном будущем, когда после климатических катастроф и ядерной войны цивилизация была уничтожена. Посреди разрушенных городов и заброшенной техники по выжженным землям бродит одинокий ронин, преследуя убийцу своего отца. На каждом шагу ему грозит опасность от руки бандитов и охотников за головами. Но однажды на пути ему встречается своенравный подросток Мария, которая обещает огромное вознаграждение, если ронин проводит её до места её рождения.

Ронином в фильме стал Юрий Колокольников (сыгравший в «Игре престолов», «Петровых в гриппе», «Мастере и Маргарите» и других картинах). Роль Маши исполнила 17-летняя Диана Енакаева, которую зрители недавно видели в «Преступлении и наказании» Владимира Мерзоева в роли Сони Мармеладовой. Кроме того, в картине снялись Даниил Воробьев («Гагарин. Первый в космосе», Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Александр Мизёв («Угрюм-река») и другие актеры.

Режиссер Макс Шишкин до этого был известен работой над клипами Ивана Дорна и Элджея, а также снял короткометражку «Последний трек» о том, как рэпер Моргенштерн* попадает в ад. По словам Шишкина, при работе над «Ронином» он вдохновлялся «Джоном Уиком» и «Рейдом», желая снять «экшен, где есть огнестрел, но все предпочитают колюще-режущее», и старался все делать «по рок-н-ролльному». А песчаные пейзажи окрестностей Алматы, где проходили съемки, напоминают то ли о «Безумном Максе», то ли о «Дюне».

Помимо России, фильм выйдет в прокат в США, Латинской Америке, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также на территории бывшей Югославии.

18+

*Признан на территории РФ иностранным агентом.

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