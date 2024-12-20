Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Там царил хаос»: в Норвегии резня в торговом центре

«Там царил хаос»: в Норвегии резня в торговом центре

2 215
6 комментариев

Несколько человек пострадали после нападения с ножом в торговом центре в норвежской столице. Полиция Осло ведёт расследование, сообщает NRK.

Как передаёт телеканал 20 декабря, полиция получила множество сообщений из торгового центра в районе Грюнерлёкка о том, что трое человек были ранены ножом. Все были доставлены в больницу, причём двое с травмами, угрожающими жизни, находятся в критическом состоянии.

На момент нападения в торговом центре находилось более 20 свидетелей. Руководитель медицинской службы Томас Йоханнессен рассказал журналистам, что, когда прибыли кареты скорой помощи, на месте царил хаос. Помощь пострадавшим оказывали случайные свидетели. Полиция описывает нападение как серьёзный случай насилия, но что конкретно произошло и каковы причины, пока неизвестно.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Ankor
10 минут
Больше беженцев! Ещё больше! Горшочек вари!
Гость
13 минут
Это еще афганцы, или уже сирийцы?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45