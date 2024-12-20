«Там царил хаос»: в Норвегии резня в торговом центре

Несколько человек пострадали после нападения с ножом в торговом центре в норвежской столице. Полиция Осло ведёт расследование, сообщает NRK.

Как передаёт телеканал 20 декабря, полиция получила множество сообщений из торгового центра в районе Грюнерлёкка о том, что трое человек были ранены ножом. Все были доставлены в больницу, причём двое с травмами, угрожающими жизни, находятся в критическом состоянии.

На момент нападения в торговом центре находилось более 20 свидетелей. Руководитель медицинской службы Томас Йоханнессен рассказал журналистам, что, когда прибыли кареты скорой помощи, на месте царил хаос. Помощь пострадавшим оказывали случайные свидетели. Полиция описывает нападение как серьёзный случай насилия, но что конкретно произошло и каковы причины, пока неизвестно.