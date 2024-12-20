Шлем и выпученные зеленые глаза. Ленинградский зоопарк показал инопланетного хищника

Йеменский хамелеон привлекает к себе внимание не только инопланетным внешним видом. Как оказалось, его выпученные глаза уникальны как анатомически, так и физиологически. Независимая работа одного глаза от другого позволяет ящерице быть всегда начеку. Одним он следит, чтобы к нему не подкралось животное посильнее, а другим высматривает себе добычу. Обзор глаз такого хамелеона составляет 180 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.