Шлем и выпученные зеленые глаза. Ленинградский зоопарк показал инопланетного хищника

В Ленинградском зоопарке проживает яркий йеменский хамелеон с удивительной особенностью — его глаза работают независимо друг от друга. Кадрами зеленого хищника поделились в telegram-канале питомника в пятницу, 20 декабря.
Йеменский хамелеон привлекает к себе внимание не только инопланетным внешним видом. Как оказалось, его выпученные глаза уникальны как анатомически, так и физиологически. Независимая работа одного глаза от другого позволяет ящерице быть всегда начеку. Одним он следит, чтобы к нему не подкралось животное посильнее, а другим высматривает себе добычу. Обзор глаз такого хамелеона составляет 180 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.
«Но стоит на горизонте появиться добыче, глаза йеменского хамелеона начинают двигаться синхронно», — рассказывают в Ленинградском зоопарке.
Отметим, что шлем на голове хамелеона может достигать 7-8 сантиметров. И это при длине тела до 60 сантиметров.
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