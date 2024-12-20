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Спорт Фигурист Галлямов: готовы ли мы к драке за Олимпиаду? Мы всегда готовы биться в честной борьбе

Фигурист Галлямов: готовы ли мы к драке за Олимпиаду? Мы всегда готовы биться в честной борьбе

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1 комментарий

Двукратный призер Олимпиады-2022 Александр Галлямов считает, что российским спортсменам не привыкать к жестким условиям выступления на международной арене. Об этом он заявил 20 декабря в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» после новости о допуске россиян к олимпийским отборочным соревнованиям.

— Что вы думаете об условиях выступления в отборе на Олимпиаду, которые ISU выдвинула для российских спортсменов?

— Условия жесткие, но нашим спортсменам не привыкать, — ответил Галлямов. — Мы лично в Пекине так выступали, летние виды в Токио так же выступали. Говорят, что запреты стали еще жестче? Ну ничего страшного. Думаю, что те, кто поедут от России, справятся со всеми трудностями.

— Не слишком ли жесткое условие «один вид — один участник»?

— Условие жесткое, но, как говорится, выбора нет. Я лично желаю удачи той паре, которая поедет от России. Это же касается и МО, и ДО, и танцоров. Олимпиада — это счастье.

— Готовы ли вы к драке за это единственное место?

— Драке? Мы уважаем всех наших соперников и всегда готовы биться за любой турнир в честной борьбе. Естественно, что мы готовы выполнять все требования, которые будут предъявляться.

Напомним, что по решению Международного союза конькобежцев (ISU) к участию в олимпийской квалификации допускаются по одному нейтральному спортсмену (включая одну пару в парном катании и одну пару в танцах на льду) в каждом виде программы. При этом до командного турнира фигуристов и эстафет в конькобежном спорте россияне и белорусы допущены не будут.

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Ишь героинь какой. В окоп тя!
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