«Это один из способов побудить женщину рожать». Глава СПЧ пришел к другим выводам о проверке на фертильность

Глава СПЧ Валерий Фадеев после визита в московский центр женского здоровья изменил мнение относительно тестов на фертильность. Если раньше он называл этот процесс «неделикатным отношением к пациентам», то теперь это «еще один из способов побудить женщину рожать». Слова Фадеева 20 декабря приводит РБК.

Напомним, в конце ноября Фадеев заявил, что массовая гормональная диагностика женщин фертильного возраста в Москве — пример «неделикатного отношения к пациентам». Кроме того, такие тесты в полной мере ничего не показывают, был уверен глава СПЧ. Такое заявление Фадеев сделал после того, как в сентябре москвичкам массово начали поступать направления на сдачу антимюллерова гормона (АМГ).

«Но зачем всех заставлять?» — задался в ноябре вопросом Фадеев.

На встрече с представителями Департамента здравоохранения Москвы в столичном центре женского здоровья 20 декабря Фадеев заявил, что у него «было представление», что анализы проводятся для оценки фертильности. Однако в том числе эти тесты проводились, чтобы «подтолкнуть женщин к рождению», отметил Фадеев.

«Он проводился, чтобы вступить в контакт с женщинами и подтолкнуть их к рождению ребенка или к заморозке молодой яйцеклетки. Еще раз: это проект не оценки, а один из способов побуждений женщин родить ребенка», — цитирует РБК Фадеева.