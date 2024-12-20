Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Это один из способов побудить женщину рожать». Глава СПЧ пришел к другим выводам о проверке на фертильность

«Это один из способов побудить женщину рожать». Глава СПЧ пришел к другим выводам о проверке на фертильность

2 538
30 комментариев

Глава СПЧ Валерий Фадеев после визита в московский центр женского здоровья изменил мнение относительно тестов на фертильность. Если раньше он называл этот процесс «неделикатным отношением к пациентам», то теперь это «еще один из способов побудить женщину рожать». Слова Фадеева 20 декабря приводит РБК.

Напомним, в конце ноября Фадеев заявил, что массовая гормональная диагностика женщин фертильного возраста в Москве — пример «неделикатного отношения к пациентам». Кроме того, такие тесты в полной мере ничего не показывают, был уверен глава СПЧ. Такое заявление Фадеев сделал после того, как в сентябре москвичкам массово начали поступать направления на сдачу антимюллерова гормона (АМГ).

«Но зачем всех заставлять?» — задался в ноябре вопросом Фадеев.

На встрече с представителями Департамента здравоохранения Москвы в столичном центре женского здоровья 20 декабря Фадеев заявил, что у него «было представление», что анализы проводятся для оценки фертильности. Однако в том числе эти тесты проводились, чтобы «подтолкнуть женщин к рождению», отметил Фадеев.

«Он проводился, чтобы вступить в контакт с женщинами и подтолкнуть их к рождению ребенка или к заморозке молодой яйцеклетки. Еще раз: это проект не оценки, а один из способов побуждений женщин родить ребенка», — цитирует РБК Фадеева.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY26
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
В_Ф
1 час
Странный человек. Возникают некоторый вопросы о его адекватности.
Torres
1 час
прикрываясь благой целью можно протолкнуть самую мерзкую дичь.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45