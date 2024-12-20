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Происшествия Бомж с ножом попытался отжать туалетную кабинку на вокзале в Пушкине, чтобы поспать

Бомж с ножом попытался отжать туалетную кабинку на вокзале в Пушкине, чтобы поспать

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10 комментариев

Петербургская транспортная полиция задержала вооруженного мужчину, который угрожал расправой сотруднице вокзала. Он очень хотел поспать в туалете.

В дежурную часть Витебского вокзала поступила информация о том, что на станции Детскосельская в общественном туалете закрылся мужчина с предметом, похожим на нож, сообщает 20 декабря пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

Выяснилось, что 44-летний гражданин без определенного места жительства решил устроиться в кабинке на ночлег. Сотрудница вокзала попыталась ему помешать, и мужчина достал нож, стал ругаться матом и угрожать физической расправой.

К счастью, обошлось без пострадавших. Нож, как выяснилось, мужчина нашел в мусорном контейнере и использовал для личных нужд. Гражданина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Комментарии
11
Cashmare
1 час
туалетный утёнок обрёл свой новый дом, суток на 15
mrA
1 час
видимо, это единственный способ бездомному в России получить ночлег
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