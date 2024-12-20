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Общество «Не трогайте глаза». Петербуржцам рассказали, как помочь застрявшим в снегу роботам-курьерам

«Не трогайте глаза». Петербуржцам рассказали, как помочь застрявшим в снегу роботам-курьерам

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14 комментариев

Зима в Петербурге и Ленобласти стала настоящим испытанием для роботов-курьеров. На помощь застрявшим в снегу доставщикам уже несколько раз приходили жители Мурино. Как именно стоит помогать роботу, чтобы не навредить, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс» 20 декабря.

«В Мурино малыш робот-доставщик застрял в снегу», — написали под одним из видео в Сети.

Источник:

Неприятности в пути у роботов могут возникнуть в условиях снегопада или из-за перепада температуры. Если подобные последствия погоды помешали проезду доставщика, прохожим не стоит пытаться поднимать его для спасения. Вес автономного устройства составляет 70 килограммов, а с заказом он может быть тяжелее еще на 20 кг.

Важно не трогать выпуклые части робота-курьера — это «глаза», с помощью которых он видит и анализирует окружающую обстановку. Также не стоит пытаться вытолкать малыша силой.

В первую очередь важно обратить внимание на флажок — если он мигает красным, оператор уже подключился и колеса разблокированы. Только после можно осторожно подтолкнуть робота сзади. В ином случае на помощь попавшему в беду роботу выезжает команда поддержки.

«Каждая такая ситуация помогает роботу учиться и в будущем справляться с трудностями самостоятельно», — добавили в сервисе.

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Комментарии
15
282222362
1 час
Американская команда из бывших разработчиков в Яндексе уже решила многие проблемы, усовершенствовала конструкцию, прежде всего ходовую часть, а Яндекс почему-то продолжает мучить устаревшие несовершенные модели, только "обучая" необучаемое.
prosto korsak
1 час
А не переименовать ли Мурино в Инномурино, по аналогии с Иннополисом?
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