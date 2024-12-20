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Общество Перелет собаки Фреи из Сочи в Петербург перенесли на неделю. Она всё ещё ищет дом

Перелет собаки Фреи из Сочи в Петербург перенесли на неделю. Она всё ещё ищет дом

1 913
7 комментариев

Найденная на трассе под Сочи собака по кличке Фрея прилетит в Петербург 27 декабря. Ей продолжают искать новый дом в обоих городах. Читатели «Фонтанки» откликнулись на призыв редакции помочь. Желающих нашлось столько, что приют пока приостановил рассмотрение новых заявок. Оно будет возобновлено, если хозяев так и не найдут. Подробности публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Куратор Фреи 20 декабря рассказала, что надо знать о животном, чтобы для себя решить, готовы ли вы к такой ответственности:

— У Фреи, как и у многих приютских собак, расстройство пищевого поведения, поэтому она будет есть, сколько дадут. Если не контролировать питание, Фрея очень быстро наберет вес, и тогда начнутся другие проблемы со здоровьем — с суставами и дыханием.

— Фрея плохо относится к котам.

— У Фреи нет навыков поведения для жизни в квартире и понимания, что грызть вещи не надо. Она жила на улице без хозяина, потом в вольере в приюте. В любом случае потребуется адаптационный период.

Организацию перевозки, включая посадку и встречу животного, на себя взяли сотрудники аэропортов Сочи и Пулково, а «Уральские авиалинии» перевезут Фрею бесплатно.

Малышку Фрею владелица приюта нашла на трассе под Сочи между отбойниками, собака чуть не погибла под колесами машин. В приюте выяснилось, что девочка крайне любит кушать и не может остановиться, так что собачка стремительно набрала 15 лишних килограммов. Ее смогли привести в порядок, так что сейчас бородатое чудо весит всего 7 килограммов. Собаке примерно 6 лет.

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Комментарии
7
280306928
59 минут
А в Сочи собаке климат не подходит? Зачем её самолётом в СПБ везти?
ИванбезМарьи
37 минут
уникальные патриоты, при такой ненависти друг к другу, такая любовь к собакам.
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