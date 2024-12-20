Перелет собаки Фреи из Сочи в Петербург перенесли на неделю. Она всё ещё ищет дом

Найденная на трассе под Сочи собака по кличке Фрея прилетит в Петербург 27 декабря. Ей продолжают искать новый дом в обоих городах. Читатели «Фонтанки» откликнулись на призыв редакции помочь. Желающих нашлось столько, что приют пока приостановил рассмотрение новых заявок. Оно будет возобновлено, если хозяев так и не найдут. Подробности публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Куратор Фреи 20 декабря рассказала, что надо знать о животном, чтобы для себя решить, готовы ли вы к такой ответственности:

— У Фреи, как и у многих приютских собак, расстройство пищевого поведения, поэтому она будет есть, сколько дадут. Если не контролировать питание, Фрея очень быстро наберет вес, и тогда начнутся другие проблемы со здоровьем — с суставами и дыханием.

— Фрея плохо относится к котам.

— У Фреи нет навыков поведения для жизни в квартире и понимания, что грызть вещи не надо. Она жила на улице без хозяина, потом в вольере в приюте. В любом случае потребуется адаптационный период.

Организацию перевозки, включая посадку и встречу животного, на себя взяли сотрудники аэропортов Сочи и Пулково, а «Уральские авиалинии» перевезут Фрею бесплатно.