Девочку из многодетной семьи нашли под окнами дома во Всеволожске. Она жива, но переломана

Врачи спасают школьницу, которую нашли под окнами собственного дома во Всеволожском районе Ленобласти. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Медиков к девятиэтажке во Всеволожске вызвали накануне около девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 20 декабря. Помощь требовалась 13-летней местной жительнице. По предварительным данным, в четверг вечером у неё случился сложный разговор с опекуном о школьных прогулах, после девочка ушла в свою комнату в квартире на шестом этаже и больше не выходила.

В больнице диагностировали переломы, ушибы внутренних органов, травмы головы, груди, позвоночника, рук и ног.

Девочка учится в восьмом классе местной школы и воспитывается в многодетной семье. Её взяли под опеку в прошлом году, отношения с опекунами не всегда складываются лучшим образом. По их словам, воспитанница часто реагирует агрессивно. Известно, что девочка наблюдается у психиатра.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить Следственному комитету.