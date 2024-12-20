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Происшествия Девочку из многодетной семьи нашли под окнами дома во Всеволожске. Она жива, но переломана

Девочку из многодетной семьи нашли под окнами дома во Всеволожске. Она жива, но переломана

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6 комментариев

Врачи спасают школьницу, которую нашли под окнами собственного дома во Всеволожском районе Ленобласти. Её госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.

Медиков к девятиэтажке во Всеволожске вызвали накануне около девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 20 декабря. Помощь требовалась 13-летней местной жительнице. По предварительным данным, в четверг вечером у неё случился сложный разговор с опекуном о школьных прогулах, после девочка ушла в свою комнату в квартире на шестом этаже и больше не выходила.

В больнице диагностировали переломы, ушибы внутренних органов, травмы головы, груди, позвоночника, рук и ног.

Девочка учится в восьмом классе местной школы и воспитывается в многодетной семье. Её взяли под опеку в прошлом году, отношения с опекунами не всегда складываются лучшим образом. По их словам, воспитанница часто реагирует агрессивно. Известно, что девочка наблюдается у психиатра.

Все обстоятельства случившегося предстоит выяснить Следственному комитету.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
1 час
В школах в последнее время детям очень часто рассказывают такую чушь, что ходить туда многим не хочется. Дочь рассказывала, что им в школе на каком-то специальном уроке пытались рассказать, что хорошо иметь много детей, а когда они все стали смеяться и спрашивать - где эти много детей будут жить и что будут есть? - их стали ругать и пугать.
Заливщик голосовых планок
46 минут
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