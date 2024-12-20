Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Совфед на пленарном заседании одобрил закон, который запрещает принимать в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без знания русского языка. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщается в карточке законопроекта.

Теперь перед тем, как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком.

Тестирование на знание русского языка будет проводиться бесплатно в государственных или муниципальных школах. Правила проведения экзамена утвердит Министерство просвещения РФ. За методологическое сопровождение тестирования, разработку контрольных материалов, установление критериев оценки знаний и определение минимального балла, необходимого для успешного прохождения теста, будет отвечать Рособрнадзор.

Закон начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство России установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу, — 2 950 рублей.