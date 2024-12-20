Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Общество Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

1 117
23 комментария

Совфед на пленарном заседании одобрил закон, который запрещает принимать в общеобразовательные учреждения детей мигрантов без знания русского языка. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщается в карточке законопроекта.

Теперь перед тем, как принять ребенка в школу, необходимо в обязательном порядке проверить законность его пребывания на территории России, а также уровень владения русским языком.

Тестирование на знание русского языка будет проводиться бесплатно в государственных или муниципальных школах. Правила проведения экзамена утвердит Министерство просвещения РФ. За методологическое сопровождение тестирования, разработку контрольных материалов, установление критериев оценки знаний и определение минимального балла, необходимого для успешного прохождения теста, будет отвечать Рособрнадзор.

Закон начнет действовать с 1 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что правительство России установило единый размер платы за экзамены для мигрантов, которые желают получить гражданство России или разрешения на временное проживание и работу, — 2 950 рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Мигранты Антимигрантские законы
Лайк
LIKE70
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
282905187
1 час
Тогда бы уже сделали для этих детей отдельные классы или школы и там бы их обучали и языку и другим предметам. А щас будут беспризорниками по улицам шарахаться. Кровь, блин, на асфальте.
282902401
30 минут
Мёртвому -припарки...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00