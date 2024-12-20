Жителя Ленобласти поймали на взломе банка в Петербурге. Его помощника ищут

Банк в Московском районе Петербурга подвергся ночному покушению и выстоял. Свои мотивы полицейским объясняет житель Ленобласти, бизнес которого не задался. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря.

Пройти мимо банка на Московском проспекте немногим позже полуночи 19 декабря не смогли двое мужчин. Они пытались проникнуть в помещение, взломав запасной выход, но манипуляции были замечены.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицию вызвал сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что одного неудачливого взломщика удалось поймать, второй сбежал.

Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел нетрезвого 25-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти. По информации агентства, мужчина живёт в Колтушском городском поселении. В 2021 году он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной деятельностью указывал упаковывание товаров. Удержать предприятие на плаву не вышло, примерно через год оно прекратило деятельность.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к поиску второго злоумышленника», — добавили в главке.