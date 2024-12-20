Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Жителя Ленобласти поймали на взломе банка в Петербурге. Его помощника ищут

Жителя Ленобласти поймали на взломе банка в Петербурге. Его помощника ищут

1 930
3 комментария

Банк в Московском районе Петербурга подвергся ночному покушению и выстоял. Свои мотивы полицейским объясняет житель Ленобласти, бизнес которого не задался. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 декабря.

Пройти мимо банка на Московском проспекте немногим позже полуночи 19 декабря не смогли двое мужчин. Они пытались проникнуть в помещение, взломав запасной выход, но манипуляции были замечены.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицию вызвал сотрудник службы безопасности банка. Он рассказал, что одного неудачливого взломщика удалось поймать, второй сбежал.

Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел нетрезвого 25-летнего жителя Всеволожского района Ленобласти. По информации агентства, мужчина живёт в Колтушском городском поселении. В 2021 году он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной деятельностью указывал упаковывание товаров. Удержать предприятие на плаву не вышло, примерно через год оно прекратило деятельность.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к поиску второго злоумышленника», — добавили в главке.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Панкихой
1 час
Что они там в отделении банка думали взять? Офисную мебель?
Гость
1 час
Народ стал жить лучше, веселей, хочется движухи!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00