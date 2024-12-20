ГК «ПСК» купила участок под жилье на Выборгской набережной, инвестиции в проект составят 18 млрд рублей

Группа компаний «ПСК» купила участок в 1,88 га под строительство жилой недвижимости на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом.

О планах по возможной застройке этого участка впервые заговорили 2022 году, но развития они не получили. ГК «ПСК» в статусе нового владельца земли и комплекса зданий на ней разработает проект застройки. Инвестиции в проект составят 18,1 млрд руб.