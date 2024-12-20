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Строительство ГК «ПСК» купила участок под жилье на Выборгской набережной, инвестиции в проект составят 18 млрд рублей

ГК «ПСК» купила участок под жилье на Выборгской набережной, инвестиции в проект составят 18 млрд рублей

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Группа компаний «ПСК» купила участок в 1,88 га под строительство жилой недвижимости на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом.

О планах по возможной застройке этого участка впервые заговорили 2022 году, но развития они не получили. ГК «ПСК» в статусе нового владельца земли и комплекса зданий на ней разработает проект застройки. Инвестиции в проект составят 18,1 млрд руб.

— Начать строительство мы планируем в 2025 году, — говорит Максим Штерн, собственник ГК «ПСК». — Сейчас мы занимаемся архитектурной частью, а финальные параметры застройки определяются в ближайшее время,

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