Российских фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации. Выступать россияне и белорусы будут в нейтральном статусе, сообщается 20 декабря на сайте организации.

Таким образом, у отечественных фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов из России появился шанс выступить на зимних Олимпийских играх в 2026 году, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В фигурном катании допускается участие по одному нейтральному спортсмену (включая одну пару в парном катании и одну пару в танцах на льду) в каждом виде программы. При этом до командного турнира фигуристов и эстафет в конькобежном спорте россияне и белорусы допущены не будут.