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Спорт Российских фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду-2026

Российских фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду-2026

1 567
5 комментариев

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации. Выступать россияне и белорусы будут в нейтральном статусе, сообщается 20 декабря на сайте организации.

Таким образом, у отечественных фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов из России появился шанс выступить на зимних Олимпийских играх в 2026 году, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

В фигурном катании допускается участие по одному нейтральному спортсмену (включая одну пару в парном катании и одну пару в танцах на льду) в каждом виде программы. При этом до командного турнира фигуристов и эстафет в конькобежном спорте россияне и белорусы допущены не будут.

Отборочные олимпийские соревнования станут для них первыми международными стартами с февраля 2022 года.

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Комментарии
5
koka
7 минут
В любом случае, это прогресс. К Дегтяреву можно как угодно относиться, но при нем российских спортсменов стали всё больше допускать до различных соревнований. Последним был чемпионат мира по плаванию. Ну без флага и гимна пока, но все прекрасно знают из какой страны спортсмены. При фехтуне такого не было. Он будто унижао тех спортсменов, которые готовы были ехать под нейтральным флагом. Сейчас ситуация изменилась и хотя бы есть за кого поболеть
14314447
19 минут
Олимпийские игры надо провести в РФ и под флагом страны спортсмена.
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