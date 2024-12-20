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Туризм Первые «Лыжные стрелы» пустят из Петербурга в конце декабря

Первые «Лыжные стрелы» пустят из Петербурга в конце декабря

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2 комментария

Зимой 2024–2025 годов из Петербурга вновь «полетят» «Лыжные стрелы». Первые электрички отправятся 29 декабря в Орехово и Шапки, сообщает 20 декабря пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

«Лыжные стрелы», как и прежде, будут курсировать до станций Токсово, Орехово и Шапки. Электрички в Токсово отправятся 30 декабря, 4, 12, 18 и 26 января, 1, 9, 15 и 23 февраля, 1, 9, 15 и 23 марта. Они будут отправляться с Финляндского вокзала в 10:46 и прибывать в Токсово в 11:20, а обратно стартовать из Токсово в 15:56, останавливаться в Девяткино в 16:10 и прибывать на Финляндский вокзал в 16:39.

В Орехово и Шапки электрички пойдут 29 декабря, 5, 11, 19 и 25 января, 2, 8, 16 и 22 февраля, 2, 8, 16 и 22 марта. Первые отправятся с Финляндского вокзала в 9:13 и прибудут в Орехово в 10:35, а обратно поедут в 15:15 с остановкой в Девяткино в 16:10 и прибытием на Финляндский вокзал в 16:39. Поезда до Шапок будут отправляться с Московского вокзала в 9:15, останавливаться в Колпино в 9:38 и прибывать в 10:40. Обратно они стартуют в 15:30, сделают остановки в Колпино в 16:24 и в Обухово в 16:35 и прибудут на Московский вокзал в 16:50.

Проезд на «Лыжной стреле» бесплатный. Билет можно оформить на сайте «Кассир.ру» или через заявку в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации либо прописки. В компании также напоминают, что в пригородных электричках можно бесплатно перевозить одну и более пар лыж (или сноуборда) в одном чехле.

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Комментарии
2
Koma2024
4 минуты
Хоть что-то хорошее
ДЕД
9 минут
Водные лыжи?😁
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