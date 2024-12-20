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Происшествия В Омской области водитель школьного автобуса спилил сосну на праздник и снес деревом дорожные ограждения

В Омской области водитель школьного автобуса спилил сосну на праздник и снес деревом дорожные ограждения

1 577
6 комментариев

Житель Тарского района Омской области решил спилить сосну для того, чтобы установить дерево во дворе своего дома, создав новогоднее настроение. Тем не менее задумку осуществить не удалось — по дороге домой дерево выпало из машины и снесло дорожные ограждения. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба полиции региона.

Источник:

По словам водителя школьного автобуса, проезжая по автодороге Тара — Усть-Ишим, он заметил в поле красивую сосну и решил спилить ее. В погоне за новогодним настроением мужчина быстро уложил дерево в салон — особенно водитель заторопился тогда, когда увидел приближающийся автомобиль. В результате уже во время движения по трассе сосна выпала из автобуса и повредила дорожный катафот. Этот момент попал на видео.

Источник:

Мужчину привлекли к ответственности за повреждение дорожных сооружений. Также выяснилось, что автобус, на котором мужчина перевозил сосну, принадлежит одной из школ Тарского района. Сообщение об использовании транспорта в личных интересах передали директору учебного заведения. В настоящее время проводится расследование относительно самовольной вырубки деревьев.

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Комментарии
6
280303529
1 час
Стоит крепко подумать, прежде чем продолжать доверять перевозку детей этому де билу.
281298434
1 час
А за сосну привлекут?
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