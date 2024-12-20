В Омской области водитель школьного автобуса спилил сосну на праздник и снес деревом дорожные ограждения

Житель Тарского района Омской области решил спилить сосну для того, чтобы установить дерево во дворе своего дома, создав новогоднее настроение. Тем не менее задумку осуществить не удалось — по дороге домой дерево выпало из машины и снесло дорожные ограждения. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает пресс-служба полиции региона.

Источник: скриншот видео УМВД России по Омской области







По словам водителя школьного автобуса, проезжая по автодороге Тара — Усть-Ишим, он заметил в поле красивую сосну и решил спилить ее. В погоне за новогодним настроением мужчина быстро уложил дерево в салон — особенно водитель заторопился тогда, когда увидел приближающийся автомобиль. В результате уже во время движения по трассе сосна выпала из автобуса и повредила дорожный катафот. Этот момент попал на видео.

Источник: УМВД России по Омской области

Мужчину привлекли к ответственности за повреждение дорожных сооружений. Также выяснилось, что автобус, на котором мужчина перевозил сосну, принадлежит одной из школ Тарского района. Сообщение об использовании транспорта в личных интересах передали директору учебного заведения. В настоящее время проводится расследование относительно самовольной вырубки деревьев.