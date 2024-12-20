Детдомовцы огнем проучили жильцов дома на Лени Голикова за хранение мебели в парадной

Полиция задержала группу молодых людей, причастных к поджогу мебели в парадной дома на Лени Голикова, 47, сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сам инцидент произошел днем в понедельник — горел деревянный шкаф на лестничной площадке.

Мужчина позвонил в «112» и сообщил, что поджог произошел около пяти часов вечера. Выяснилось, что к порче имущества причастны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Накануне их задержали и доставили в отдел полиции, а после разговора передали законному представителю под обязательство о явке. По данным «Фонтанки», поджигатели — воспитанники одного из детских домов Кировского района.