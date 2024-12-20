Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Детдомовцы огнем проучили жильцов дома на Лени Голикова за хранение мебели в парадной

Детдомовцы огнем проучили жильцов дома на Лени Голикова за хранение мебели в парадной

1 313
2 комментария

Полиция задержала группу молодых людей, причастных к поджогу мебели в парадной дома на Лени Голикова, 47, сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сам инцидент произошел днем в понедельник — горел деревянный шкаф на лестничной площадке.

Мужчина позвонил в «112» и сообщил, что поджог произошел около пяти часов вечера. Выяснилось, что к порче имущества причастны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Накануне их задержали и доставили в отдел полиции, а после разговора передали законному представителю под обязательство о явке. По данным «Фонтанки», поджигатели — воспитанники одного из детских домов Кировского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма материального ущерба устанавливается.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
280274738
1 минута
что они в принципе делали в чужом доме? почему они таскаются где-то и как за ними следят - большой вопрос к руководству этого детдома
Гость
12 минут
Там где есть детдомовцы всё горит и разлетается в щепки. Зайдите в любой дом куда расселили детдомовцев после детдома. Даже если изначально дом был новый, через год он представляет из себя довольно печальное зрелище... Выбитые двери, расписанные стены, ни одной лампочки, про запах промолчу.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17