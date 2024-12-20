Оторвавшийся кабель на Невском проспекте напугал прохожих пламенем

В ночь на 20 декабря на Невском проспекте внимание прохожих привлек небольшой пожар прямо на асфальте. Потушить огонь пытались снегом, пока в дело не вмешались специалисты.

Горящий провод заметили у дома 101. «Видимо, оборванный был, никого не убило. Провод в итоге потух. Возможно, отключили», — написал читатель «Фонтанки» Артем.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района, ЧП затронуло дом 99-101, который является нежилым. Причиной воспламенения стал один из греющих кабелей, расположенных в водосточных трубах, который вышел из строя. «В настоящий момент неисправность устранена организацией, ответственной за обслуживание здания», — говорится в сообщении.