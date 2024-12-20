«Омская дискотека» теперь и в Петербурге. По России бродит очень странный тренд

В России появился тренд на «омские дискотеки». Их организовала блогер из Москвы Алеся Казанцева. Они уже прошли в Москве и Санкт-Петербурге, а в будущем их планируют проводить по всей стране. Наши коллеги из NGS55.RU собрали несколько ярких видео с мероприятия.
Блогер Алеся Казанцева рассказала, что придумала такие дискотеки случайно. В ноябре она приезжала в Омск, чтобы провести стендап-концерт, а после него случайно услышала в одном из баров песню «Летящей походкой» Юрия Антонова и решила зайти.
— Мы забежали, швырнули вещи под окно, сняли куртки через головы, и поскакали танцевать. Я очнулась только на следующий день. Ехала в поезде и думала, что надо вот такой же шанс подарить всем. Стать внезапно счастливой и живой. У меня не миллионная аудитория, но все те, кто подписан, — они очень включенные люди. Им интересно, кто тот самый диджей из Омска, который когда-то включил «Летящей походкой», и я залетела в клуб. Вот если бы была другая песня, или я бы шла на пять минут позже — ничего бы этого не было. Тебе незапланированно повезло, ты внезапно счастлива. «Омская дискотека» — вот она именно об этом.
Атмосфера в Омске настолько впечатлила блогера, что она захотела сама организовать нечто подобное. Специально для мероприятия Алеся привезла из Сибири диджея Никиту, который работал в баре в тот самый вечер.
На дискотеке звучит в основном ретро-музыка. Люди совсем не стесняются танцевать — девушки зажигают под каждый трек. Под «Ламбаду», например, все собрались в круг.
По словам организатора, большая часть участниц «омских дискотек» — простые женщины с обычными проблемами.
— «Омская дискотека» — это не про танцы, это про живое. Пойти и почувствовать себя живой, счастливой. Ты уже не рассчитывала, что наденешь лосины, ты отмотала два декрета и платишь ипотеку. И вдруг идешь на дискотеку. Завтра рабочий день, детей в школу поднимать, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая. Ну и, конечно же, круто, что это называется именно «омская дискотека»! В России есть знаковые крупные города, которым достается вся слава. А на самом деле, огромное количество талантливых, красивых, добрых людей живет по всей стране.
Подпевать тоже никто не боится. На «омской дискотеке» в Москве все дружно исполнили «Буратино» и многие другие песни.
А вы бы хотели попасть на «омскую дискотеку»?
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