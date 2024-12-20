«Омская дискотека» теперь и в Петербурге. По России бродит очень странный тренд

— Мы забежали, швырнули вещи под окно, сняли куртки через головы, и поскакали танцевать. Я очнулась только на следующий день. Ехала в поезде и думала, что надо вот такой же шанс подарить всем. Стать внезапно счастливой и живой. У меня не миллионная аудитория, но все те, кто подписан, — они очень включенные люди. Им интересно, кто тот самый диджей из Омска, который когда-то включил «Летящей походкой», и я залетела в клуб. Вот если бы была другая песня, или я бы шла на пять минут позже — ничего бы этого не было. Тебе незапланированно повезло, ты внезапно счастлива. «Омская дискотека» — вот она именно об этом.