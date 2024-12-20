На стройках Петербурга прошел миграционный рейд. Проверили больше 400 иностранцев

На стройках Петербурга прошел миграционный рейд. Правоохранители проверили больше 400 иностранцев. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Соблюдение миграционного законодательства проверялось на пяти стройплощадках на Лермонтовском проспекте и в Шушарах. Выяснилось, что почти четверть из 400 иностранцев, работающих на стройках, находятся в России нелегально.
«Правонарушители были привлечены к административной ответственности с направлением материалов в судебные инстанции для решения вопроса о выдворении», — уточнили в пресс-службе полиции.
Помимо этого выявили двух человек, которые недавно получили гражданство России. Их правоохранители привезли в военкомат для постановки на воинский учет.
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