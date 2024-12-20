На стройках Петербурга прошел миграционный рейд. Проверили больше 400 иностранцев

На стройках Петербурга прошел миграционный рейд. Правоохранители проверили больше 400 иностранцев. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Соблюдение миграционного законодательства проверялось на пяти стройплощадках на Лермонтовском проспекте и в Шушарах. Выяснилось, что почти четверть из 400 иностранцев, работающих на стройках, находятся в России нелегально.