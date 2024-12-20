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Происшествия Боевые действия Очевидцы в Киеве сообщают о взрывах, тревоге и пожаре в районе военного завода «Артем»

Очевидцы в Киеве сообщают о взрывах, тревоге и пожаре в районе военного завода «Артем»

2 661
18 комментариев

Несколько взрывов прогремели в Киеве, в том числе в центре города, 20 декабря. Очевидцы рассказывают о дыме, зареве, звуках тревоги и работе ПВО, передает ТАСС.

В районе железнодорожного вокзала наблюдается яркое зарево. После взрывов начался пожар в районе военного завода «Артем», отмечают очевидцы.

РИА Новости со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко пишет о повреждении тепломагистрали в Голосеевском районе столицы после взрывов. По словам Кличко, обломки ракеты упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Не обошлось без пострадавших.

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Комментарии
18
280896530
55 минут
Вы про Североморск написать не хотите? Или это другое?
мы ещё не начинали!
18 минут
слабо лахтоногие, вечер пятницы будет долгим и трезвым.
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