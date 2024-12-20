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Происшествия Из квартиры на Замшиной эвакуировали пострадавшего

Из квартиры на Замшиной эвакуировали пострадавшего

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10 комментариев

Маленький пожар с серьёзными последствиями тушили утром 20 декабря в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:11 поступил вызов на Замшину улицу, дом 27, корпус 3. Там огонь охватил 2 квадратных метра на кухне в двухкомнатной квартире. На место выехали три пожарных расчёта — 15 сотрудников МЧС. Они ликвидировали пожар в 6:44.

«Из горящей квартиры эвакуирован пострадавший мужчина, передан бригаде СМП», — отмечается в сообщении.

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Комментарии
10
firma
42 минуты
Андрей Иванович Замшин, профессор и т.д. Его дача — Замшина дача, впоследствии улица Замшина.
Daster
10 минут
Фонтанка задолбала своей неграмотностью, нет в Питере никой улицы Замшиной есть улица Замшина
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