Из квартиры на Замшиной эвакуировали пострадавшего

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:11 поступил вызов на Замшину улицу, дом 27, корпус 3. Там огонь охватил 2 квадратных метра на кухне в двухкомнатной квартире. На место выехали три пожарных расчёта — 15 сотрудников МЧС. Они ликвидировали пожар в 6:44.