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Происшествия В Ростове участник СВО зарезал дочь и покончил с собой. Семья специально приехала к нему из Якутии

В Ростове участник СВО зарезал дочь и покончил с собой. Семья специально приехала к нему из Якутии

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23 комментария

От ножевых ранений на сьемной квартире в Ростове-на-Дону погибла 14-летняя девочка. Ее мама и брат в больнице.

Как сообщает портал 161.ru, трагедия произошла около трех часов ночи 19 декабря. Мужчине дали недельный отпуск из зоны СВО, он не успел бы доехать до Якутии и попросил семью встретиться в Ростове. На арендованной квартире долгожданную встречу отмечали супруги и их дети — мальчик 10 лет и девочка 14-ти. В какой-то момент от переизбытка спиртного мужчина взялся за нож и стал бепорядочно наносить удары. Девочка погибла от ножевых ранений, мальчику досталось не сильно, у женщины чуть более серьезные раны, они в больнице.

Сам же военнослужащий покончил с собой. Предварительно известно, что из-за травмы ему было противопоказано спиртное. Вероятно, он находился в состоянии аффекта.

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23
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Сколько их ещё вернётся.
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