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Происшествия Несовершеннолетняя петербурженка попыталась поджечь здание администрации в областном селе

Несовершеннолетняя петербурженка попыталась поджечь здание администрации в областном селе

1 296
5 комментариев

Полиция разбирается с мотивами девушки, которая пришла в здание администрации села и попыталась поджечь его с помощью жидкости для розжига. Страшного удалось избежать.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, в полицию о визите 16-летней девушки сообщил глава поселка в Кингисеппском районе. По его словам, нарушительница пришла в здание администрации около пяти часов вечера, разлила в помещении жидкость для розжига и попыталась поджечь облитые вещи.

Устроить пожар девушке не удалось, ее остановили сотрудники. Что побудило петербурженку на этот поступок, неизвестно.

Судя по странице матери девушки, семья регулярно бывает в селе. У женщины еще две дочери, поджигательница — самая старшая.

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Комментарии
5
mrA
1 час
огонь-баба))
Гость
1 час
Думаю, если она скажет, что она.. "приняла решение", т.к ей "не оставили выбора" и "надо было сделать это раньше" - кто посмеет ей возразить?!..) Ну а, если серьёзно - за Её Здоровье!
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