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Происшествия Антикварные ожерелья, кольца и серьги украли из дома пенсионера под Петербургом. Он оценил ущерб минимум в 5 миллионов

Антикварные ожерелья, кольца и серьги украли из дома пенсионера под Петербургом. Он оценил ущерб минимум в 5 миллионов

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10 комментариев

Житель Петербурга заявил о краже коллекции драгоценностей из его загородного дома. В ней были редкие, коллекционные экземпляры.

Как стало известно «Фонтанке», кражу обнаружила горничная утром 19 декабря в одном из домов рядом с поселком Кузьмоловский Ленобласти. Сперва женщина позвонила хозяину дома и сказала, что на первом этаже из гнезда выпал монитор камеры, которая расположена над калиткой. Вторым звонком она доложила, что в комнатах беспорядок и выпотрошен сейф.

Мужчина рассказал, что хранил в загородном доме драгоценности. Среди них минимум шесть колец с бриллиантами и фианитами, восемь пар золотых сережек, антикварные ожерелья «Тиффани», ожерелья с изумрудами, серьги с рубинами и аметисты. Точную сумму ущерба потерпевший пока назвать не может, но полагает, что она не меньше пяти миллионов рублей.

Судя по открытым данным, раньше пенсионер управлял компанией, которая как минимум по названию была связана с алмазодобывающей ГК «Алроса».

Решается вопрос о возбуждении дела.

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Комментарии
10
Klaustrofobik
32 минуты
Адрес скажите, наверняка не всё забрали.
Генрих Восьмой
28 минут
Легко пришло- легко ушло!!!! Но к горничной стоит приглядеться!!!!!
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