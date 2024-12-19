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Общество В Петербург летит Фрея. Семикилограммовая бородачка очень хочет доказать, что новогодние чудеса случаются. Помогайте

В Петербург летит Фрея. Семикилограммовая бородачка очень хочет доказать, что новогодние чудеса случаются. Помогайте

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6 комментариев

Собака по кличке Фрея готова к перелету в Петербург, но оказалось, что здесь ее никто не ждет. Семья, которая собиралась ее взять, передумала.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, а аэропорт помогает с перелетом Фреи из Сочи, малышка уже снята с довольствия в приюте, в котором она жила последние два года. Ее место уже занято, и принять собаку обратно не получится. Поэтому Фрея в любом случае летит в Петербург, здесь у нее больше шансов покончить с мытарствами и стать чей-то семейной радостью.

Фрею владелица приюта нашла на трассе под Сочи между отбойниками, собака чуть не погибла под колесами машин. В приюте выяснилось, что малышка крайне любит кушать и не может остановиться, так что девочка стремительно набрала 15 лишних килограммов. Ее смогли привести в порядок, так что сейчас бородатое чудо весит всего 7 килограмм. Собаке примерно 6 лет.

Если вдруг у кого-то екнуло при взгляде на эту любительницу покушать, пишите в бот «Фонтанки» @fontanka_reporter_bot, и мы обязательно свяжем вас с куратором Фреи.

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Комментарии
6
triton1977
1 час
Бородатое чудо)) Вспоминается в детстве сильно похожую на нее красотку, который какой то из "старшИх" приобрел в качестве будущей кавказской овчарки и уже с щенячьей юности учил ее по кличке "фас!" атаковать нехороших людей, тренируясь на младших, т.н. "щеглах")) В итоге собака оказалось крайне дрессированной, но выросла не в высоту, а в длину и отчасти ширину, оказавшись не "кавказской", а странной симпатично-агрессивной смесью таксы и болонки)) Ну ничего, он то как раз даже столь неожиданный "подарок" судьбы из дому не выкидывал))
282512021
33 минуты
Безответственная семейка! это живое существо , а не товар на вб, как можно отказаться, когда собака летит?! Я уверена, она найдёт себе в 200 тысяч раз лучше семью!
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