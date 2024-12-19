В Петербург летит Фрея. Семикилограммовая бородачка очень хочет доказать, что новогодние чудеса случаются. Помогайте

Собака по кличке Фрея готова к перелету в Петербург, но оказалось, что здесь ее никто не ждет. Семья, которая собиралась ее взять, передумала.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, а аэропорт помогает с перелетом Фреи из Сочи, малышка уже снята с довольствия в приюте, в котором она жила последние два года. Ее место уже занято, и принять собаку обратно не получится. Поэтому Фрея в любом случае летит в Петербург, здесь у нее больше шансов покончить с мытарствами и стать чей-то семейной радостью.

Фрею владелица приюта нашла на трассе под Сочи между отбойниками, собака чуть не погибла под колесами машин. В приюте выяснилось, что малышка крайне любит кушать и не может остановиться, так что девочка стремительно набрала 15 лишних килограммов. Ее смогли привести в порядок, так что сейчас бородатое чудо весит всего 7 килограмм. Собаке примерно 6 лет.

Если вдруг у кого-то екнуло при взгляде на эту любительницу покушать, пишите в бот «Фонтанки» @fontanka_reporter_bot, и мы обязательно свяжем вас с куратором Фреи.