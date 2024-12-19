Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 740мм 96%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Доброе дело Приносите мандарины. «Ночлежка» завершает акцию по сбору новогодних подарков для бездомных двух столиц, но кое-чего не хватает

Приносите мандарины. «Ночлежка» завершает акцию по сбору новогодних подарков для бездомных двух столиц, но кое-чего не хватает

827
4 комментария
Источник:

«Ночлежка» завершает сбор подарков для бездомных людей Петербурга и Москвы — до конца акции «Мандаринка и тушёнка» осталось три дня. В благотворительной организации подвели промежуточные итоги, и выяснилось, что не хватает тёплых вещей, консервов и мандаринок.

В Петербурге нужны рыбные консервы, бритвенные станки, фонарики, перчатки, шапки, шарфы, тёплые стельки, дезодоранты, наушники, расчёски. В Москве — печенье, рыбные консервы, тушёнка, дезодоранты, кремы для рук.

Присоединиться к акции могут все желающие, подробности — в официальной группе «Ночлежки».

Активисты также поблагодарили всех, кто уже помог в сборе подарков.

«Сердце мерцает от нежности и благодарности вам за весь тот огромный массив вещей, который вы уже заказали и привезли. Спасибо-спасибо-спасибо», — написали сотрудники организации в соцсети.

Акция «Мандаринка и тушёнка» завершится 22 декабря.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
Сечин и Тимченко уже принесли?
Гость
1 час
Фонарики, наушники... Кучеряво, однако.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10