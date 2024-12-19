Приносите мандарины. «Ночлежка» завершает акцию по сбору новогодних подарков для бездомных двух столиц, но кое-чего не хватает

Источник: https://vk.com/nochlezhka







«Ночлежка» завершает сбор подарков для бездомных людей Петербурга и Москвы — до конца акции «Мандаринка и тушёнка» осталось три дня. В благотворительной организации подвели промежуточные итоги, и выяснилось, что не хватает тёплых вещей, консервов и мандаринок.

В Петербурге нужны рыбные консервы, бритвенные станки, фонарики, перчатки, шапки, шарфы, тёплые стельки, дезодоранты, наушники, расчёски. В Москве — печенье, рыбные консервы, тушёнка, дезодоранты, кремы для рук.

Присоединиться к акции могут все желающие, подробности — в официальной группе «Ночлежки».

Активисты также поблагодарили всех, кто уже помог в сборе подарков.

«Сердце мерцает от нежности и благодарности вам за весь тот огромный массив вещей, который вы уже заказали и привезли. Спасибо-спасибо-спасибо», — написали сотрудники организации в соцсети.