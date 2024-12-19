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Общество Рядового из Петербурга приговорили к условному сроку за пьяное ДТП с тремя пострадавшими

Рядового из Петербурга приговорили к условному сроку за пьяное ДТП с тремя пострадавшими

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2 комментария

В Петербурге вынесли приговор рядовому Владиславу Харзину, устроившему пьяное ДТП с тремя пострадавшими во Всеволожском районе Ленобласти. 224-й гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств и наказал тремя с половиной годами условно с испытательным сроком два года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 19 декабря.

Авария случилась 18 мая 2024 года. В тот день Харзин вместе с друзьями выпивал у озера Медное. В разгар вечеринки пьяные товарищи решили развлечься и покататься в автомобиле, принадлежащем одному из них. Владелец машины разрешил Харзину сесть за руль, зная, что у приятеля нет прав. 

Друзья проехали несколько километров в сторону города, а затем развернулись и помчали обратно. На одном из поворотов Харзин потерял управление, и автомобиль вылетел на встречку, а затем в лес. Там машина врезалась в дерево. 

Всех участников пьяной поездки госпитализировали. Двое были в тяжелом состоянии. Выздоровевшие пострадавшие позже просили суд прекратить дело в отношении их друга, но мужчинам отказали. 

«Харзин вину признал, выразил раскаяние в содеянном, дополнительно пояснив, что возместил потерпевшим причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба судов.

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Комментарии
2
Yksy
1 час
Ну постарадали люди, которые сами сели в машину с пьяным без прав. Так что приговор адекватен.
Гость
34 минуты
Опять отечественный неспециалист. 🥱 Судя по приговору не обошлось без диаспоры.
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