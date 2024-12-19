Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Город Пока суд да дело истекло. Мошенничество с деньгами дольщиков в Петербурге скукожилось до одного эпизода на 219 млн

Пока суд да дело истекло. Мошенничество с деньгами дольщиков в Петербурге скукожилось до одного эпизода на 219 млн

1 819
4 комментария

Братья экс-депутата Госдумы Ванчугова так долго были подсудимыми, что по большинству вменяемых им эпизодов истекли сроки давности. Для одного из них с уголовным делом покончено вовсе.

О постановлении суда 19 декабря сообщает Объединенная пресс-служба. Приморский райсуд слушает дело в отношении Максима и Руслана Ванчуговых и брата жены Максима Сергея Гавриша.

Ванчуговы были совладельцами ГК «Город» и с 2010 года строили несколько жилых комплексов в Петербурге. Проблемы были с тремя, которые должны были быть сданы в 2013 году. Дольщики обивали пороги и выходили на митинги, в итоге компания обанкротилась, а Максим Ванчугов в октябре 2015 года был отправлен в СИЗО, где провел больше трех лет. Его брат примерно столько же томился под домашним арестом. Огромное дело на две тысячи потерпевших и 900 томов материалов поступило в суд в августе 2019 года, примерно тогда же городу с привлечением банка удалось достроить и сдать все ЖК. С тех пор планомерно по несколько раз в месяц проходят заседания — уже больше пяти лет допрашивают потерпевших, свидетелей, читают материалы.

Фигурантам вменяли мошенничество, растрату и незаконное образование юрлица. Все эпизоды касаются преступлений, которые были совершены порядка 10 лет назад, а значит, по ним вышли сроки давности, на что и указала защита. В отношении Руслана Ванчугова дело прекращено, и он может быть свободен, Максим и Сергей Гавриш пока остаются подсудимыми, но только с одним эпизодом, срок давности по которому тоже не за горами.

«По прекращенным эпизодам потерпевшие вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение по срокам является нереабилитирующим основанием», — отметили в пресс-службе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282904679
1 час
Цирк
Отец Родной
49 минут
Посадить пора этих дольщиков, чтоб не раскукоживали тут уважаемых людей
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10