Пока суд да дело истекло. Мошенничество с деньгами дольщиков в Петербурге скукожилось до одного эпизода на 219 млн

Братья экс-депутата Госдумы Ванчугова так долго были подсудимыми, что по большинству вменяемых им эпизодов истекли сроки давности. Для одного из них с уголовным делом покончено вовсе.

О постановлении суда 19 декабря сообщает Объединенная пресс-служба. Приморский райсуд слушает дело в отношении Максима и Руслана Ванчуговых и брата жены Максима Сергея Гавриша.

Ванчуговы были совладельцами ГК «Город» и с 2010 года строили несколько жилых комплексов в Петербурге. Проблемы были с тремя, которые должны были быть сданы в 2013 году. Дольщики обивали пороги и выходили на митинги, в итоге компания обанкротилась, а Максим Ванчугов в октябре 2015 года был отправлен в СИЗО, где провел больше трех лет. Его брат примерно столько же томился под домашним арестом. Огромное дело на две тысячи потерпевших и 900 томов материалов поступило в суд в августе 2019 года, примерно тогда же городу с привлечением банка удалось достроить и сдать все ЖК. С тех пор планомерно по несколько раз в месяц проходят заседания — уже больше пяти лет допрашивают потерпевших, свидетелей, читают материалы.

Фигурантам вменяли мошенничество, растрату и незаконное образование юрлица. Все эпизоды касаются преступлений, которые были совершены порядка 10 лет назад, а значит, по ним вышли сроки давности, на что и указала защита. В отношении Руслана Ванчугова дело прекращено, и он может быть свободен, Максим и Сергей Гавриш пока остаются подсудимыми, но только с одним эпизодом, срок давности по которому тоже не за горами.

«По прекращенным эпизодам потерпевшие вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства. Прекращение по срокам является нереабилитирующим основанием», — отметили в пресс-службе.