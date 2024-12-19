«Газпром переживет». Путин подтвердил, что транзита газа через Украину больше не будет

Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, которая прошла в четверг, 19 декабря. По словам главы государства, «„Газпром“ это переживет».

Ранее руководство Украины заявляло, что с 2025 года прекращает транзит российского газа в Европу. Также минфин США ввел санкции против Газпромбанка, с которым велись расчеты за поставку газа в европейские страны.

«Контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживем», — заявил Путин.