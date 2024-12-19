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Политика «Газпром переживет». Путин подтвердил, что транзита газа через Украину больше не будет

«Газпром переживет». Путин подтвердил, что транзита газа через Украину больше не будет

2 891
23 комментария

Контракта на транзит газа через Украину больше не будет, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, которая прошла в четверг, 19 декабря. По словам главы государства, «„Газпром“ это переживет».

Ранее руководство Украины заявляло, что с 2025 года прекращает транзит российского газа в Европу. Также минфин США ввел санкции против Газпромбанка, с которым велись расчеты за поставку газа в европейские страны.

«Контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживем», — заявил Путин.

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Комментарии
23
BobCat2
1 час
Судя по биржевым котировкам, инвесторам такой ответ не сильно понравился.
AndrewBarsik
1 час
С таким гением скоро никакого транзита не будет.
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