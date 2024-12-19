Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия СК оценил в 600 млн рублей ущерб от действий пилота, зацепившего посадочную полосу хвостом в Сочи

СК оценил в 600 млн рублей ущерб от действий пилота, зацепившего посадочную полосу хвостом в Сочи

1 593
8 комментариев

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего пилота Олега Ряполова, который в августе этого года посадил самолет в Сочи, зацепив хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП). Следователи оценили ущерб от его действий более чем в 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в четверг, 19 декабря.

В отношении пилота возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В ходе его расследования у обвиняемого арестовали все имущество для возмещения ущерба. Дело Ряполова уже передали в суд. 

«Следователями собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — поделились в ведомстве. 

Напомним, что 18 августа самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Петербурга в Сочи, под управлением Олега Ряполова совершил посадку с касанием хвостовой части фюзеляжа самолета взлетно-посадочной полосы. Во время трейлстрайка погодные условия были благоприятными. По версии следствия, инцидент случился из-за ошибки пилота. 

В октябре стало известно, что авиакомпания уволила Ряполова. Пилот работал в гражданской авиации с 2008 года. До этого мужчина был военным летчиком. Он летал на МиГ-29 в составе авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», а затем на Су-27 в группе «Русские витязи».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
lachavoje
37 минут
И что? Теперь лётчик будет бомжом? Раз ВСЁ имущество его арестовали? Т. е., и квартиру? В 56 лет!(( Наверняка условия труда работодатель не соблюдал. Не встречала, и не слышала ни об одном работодателе в СССР - РФ, который бы соблюдал условия труда работника.
Отец Родной
33 минуты
Рукалицо🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50