СК оценил в 600 млн рублей ущерб от действий пилота, зацепившего посадочную полосу хвостом в Сочи

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 57-летнего пилота Олега Ряполова, который в августе этого года посадил самолет в Сочи, зацепив хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП). Следователи оценили ущерб от его действий более чем в 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в четверг, 19 декабря.

В отношении пилота возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В ходе его расследования у обвиняемого арестовали все имущество для возмещения ущерба. Дело Ряполова уже передали в суд.

«Следователями собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — поделились в ведомстве.

Напомним, что 18 августа самолет авиакомпании Smartavia, следовавший из Петербурга в Сочи, под управлением Олега Ряполова совершил посадку с касанием хвостовой части фюзеляжа самолета взлетно-посадочной полосы. Во время трейлстрайка погодные условия были благоприятными. По версии следствия, инцидент случился из-за ошибки пилота.

В октябре стало известно, что авиакомпания уволила Ряполова. Пилот работал в гражданской авиации с 2008 года. До этого мужчина был военным летчиком. Он летал на МиГ-29 в составе авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», а затем на Су-27 в группе «Русские витязи».