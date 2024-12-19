Чудо из леса. Смотрите, как мороз нарисовал узоры прямо на шляпке гриба

Источник: Людмила Фролова / Грибы и Грибники СПб







Есть в Петербурге такие грибники, которым зима не помеха. В заснеженном лесу они собирают грибы со стволов деревьев, замороженные и подсохшие дары леса реанимируют, а ещё встречают удивительные творения природы.

Мы привыкли рассматривать ледяные узоры на окнах, но оказывается, мороз может рисовать и на других гладких поверхностях, например на шляпке гриба. Вот такой стала дымчатая говорушка после заморозков, рассказывает и показывает петербурженка Людмила в группе «Грибы и Грибники СПб» 19 декабря.

Конечно, сейчас грибов уже не найти. Но они есть, и отдельные счастливчики делятся своими победами.

Например, Дмитрий на днях набрал вешенки и фламмулины. Они выглядели «грустно: скукоженные, полусухие и вообще не вызывающие положительных эмоций», и тогда Дмитрий залил их водой и получил вполне приличные грибы.