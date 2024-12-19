Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле». Об этом в четверг, 19 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«Если не с главой режима, то с кем, если он [Зеленский] сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будет с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что подписывать какие-либо договоренности можно только с теми, кто является легитимным.

В настоящее время, по словам Путина, на Украине это Рада и председатель Рады. «Это чисто формально юридический форум», — отметил Путин.