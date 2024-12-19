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Власть Итоги с Путиным Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность

Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он получит легитимность

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53 комментария

У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной, но на базе стамбульских договоренностей и «реалий на земле». Об этом в четверг, 19 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

«Если не с главой режима, то с кем, если он [Зеленский] сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будет с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что подписывать какие-либо договоренности можно только с теми, кто является легитимным.

В настоящее время, по словам Путина, на Украине это Рада и председатель Рады. «Это чисто формально юридический форум», — отметил Путин.

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Комментарии
53
Фокусник Данилин
1 час
Легитимность видимо определяется лично ….
AndrewBarsik
1 час
У Путина есть возможность поговорить с Януковичем. В его легитимности он не сомневается. Думаю быстро договорятся. Правда ни для кого, кроме них самих, эти договорённости не будут иметь значения.
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