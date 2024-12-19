«Газель» сбила юного пешехода-нарушителя в Колпино

Школьник оказался в больничной палате, забыв о правилах дорожного движения в Колпинском районе Петербурга. Перебежать дорогу ему не дал фургон.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 декабря, авария произошла на улице Ижорского Батальона накануне незадолго до пяти часов вечера. 14-летний семиклассник пытался перейти дорогу на красный сигнал светофора и угодил под колёса «Газели Next».

По предварительным данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), мальчика увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы. Медики оценивали его состояние как среднетяжёлое.

Водитель — 27-летний уроженец Ставропольского края. В этом году он получил девять штрафов за дорожные нарушения. Оплатить все ещё не успел.