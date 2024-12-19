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Политика Общество «Нужны девочки, нужны девушки». Путин назвал повышение рождаемости главной задачей

«Нужны девочки, нужны девушки». Путин назвал повышение рождаемости главной задачей

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4 комментария

Владимир Путин назвал демографическую ситуацию важнейшей задачей для России и многих других государств. Он напомнил, что в СССР коэффициент рождаемости составлял 2%, в то время как в России он достигал 1,7%, но сейчас снизился до 1,4%.

«Когда малочисленное поколение доходит до детородного возраста, оно воспроизводит небольшое же количество потомства, потом все опять возвращается. А у нас потом замкнулись, сблизились эти два тренда падения рождаемости: за время Великой Отечественной войны, и за время после распада Советского Союза. Это тяжёлое испытание. У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30 процентов», — заявил Путин.

По словам президента, для обеспечения стабильного роста населения этот показатель должен быть не менее 2,1, однако количество женщин в детородном возрасте сокращается.

«Нужны девочки, нужны девушки», — заметил глава государства.

Путин отметил, что власти страны пытаются решить эту проблему несколькими способами. Во-первых, существует единое пособие для семей с детьми, которое, по его словам, действует эффективно.

«Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18 лет. Такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин», — сказал Путин.

Также он отметил материнский капитал, назвав его «нашим уникальным изобретением», и подчеркнув, что такого нет нигде в мире. Кроме того, власти сохраняют семейную ипотеку под 6%.

Президент добавил, что именно с вопросов демографии должен начинаться рабочий день чиновников и руководителей регионов, и этим же заканчиваться, потому что «это вызов для многих стран мира, в том числе и для России».

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Комментарии
9
AndrewBarsik
12 минут
Уверен, что самый большой всплеск рождаемости произойдёт ровно через 9 месяцев после заявления Путина об отставке.
NSE
3 минуты
Рождаемость повысится, когда наступит спокойная жизнь и уверенность в завтрашнем дне, неужели ему это сложно понять? Хотя, в его возрасте, наверное, уже сложно.
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