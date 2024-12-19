Петербург и Ленобласть ждет реформа полицейских регистрационно-экзаменационных отделов

По информации издания, сеть состоит из 30 районных отделов, 12 из которых находятся в Петербурге, а остальные 18 — в Ленинградской области. В них служит около 790 человек личного состава, из которых 330 аттестованных, а 430 — вольнонаемных, 18 руководителей и 20 заместителей. Оптимизация, пишет 47news, коснется последних двух категорий.