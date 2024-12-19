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Власть Петербург и Ленобласть ждет реформа полицейских регистрационно-экзаменационных отделов

Петербург и Ленобласть ждет реформа полицейских регистрационно-экзаменационных отделов

1 980
7 комментариев

Полицейские регистрационно-экзаменационные отделы Петербурга и Ленобласти ждет масштабная реформа. Как пишет 47news 19 декабря, она коснется примерно двух десятков кадровых перестановок.

По информации издания, сеть состоит из 30 районных отделов, 12 из которых находятся в Петербурге, а остальные 18 — в Ленинградской области. В них служит около 790 человек личного состава, из которых 330 аттестованных, а 430 — вольнонаемных, 18 руководителей и 20 заместителей. Оптимизация, пишет 47news, коснется последних двух категорий.

По плану таких отделов должно остаться всего восемь. В Петербурге для регистрации автомобилей и экзаменов это Фрунзенский, Калининский, Адмиралтейский и Красногвардейский районы. В Ленобласти оставят Гатчину, Кингисепп, Выборг и Кириши. Услуги смогут получить водители из Волховского, Бокситогорского, Лодейнопольского, Тихвинского и Подпорожского районов.

По информации 47news, ожидается, что реформа уменьшит количество руководителей и снизит нагрузку на курирующие отделы ГАИ.

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Комментарии
7
Znatok78
5 минут
Насколько я знаю, даже существующие отделы загружены по полной, поэтому, чтобы снять нагрузку, нужно...уменьшить количество отделов! Гениально! Ещё больше удивляет выбор районов: начнём с того, что, например, Приморский самый большой район города, но отдел в нем хотят ликвидировать, верно? Где логика???
Slava_Rossii2
13 минут
Это с какой радости? Люди платят налоги не для того, чтобы стоять в ещё больших очередях на регистрацию и ездить для этого в другой конец города.
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