Фонд «Помощь» собирает средства на «Новогодние мастерские» для детей Ленобласти, которые встретят праздник не дома

Петербургский благотворительный фонд «Помощь» проведёт «Новогодние мастерские» для своих подопечных — детей из Ленинградской области и Москвы. Ребята встретят Новый год вдали от дома. Но чтобы создать праздничное настроение, фонду нужна поддержка.

Конец года — это время, когда все готовятся к самому волшебному и любимому празднику года, ходят по магазинам и готовят подарки для друзей и родных. Празднование Нового года и Рождества — сказка для всех детей. Но, к сожалению, не все из них могут разделить тепло и уют предновогодней суеты. Есть дети, которые вынужденно остаются в новогодние праздники в медицинских и социальных учреждениях.

Сегодня эти учреждения активно заняты медицинской, реабилитационной и воспитательной деятельностью подопечных, но у них совсем нет времени и возможности на организацию досугово-развлекательной деятельности, в которой так сильно нуждаются дети.

«В преддверии Нового года мы решили подарить детям-подопечным учреждений, которым помогает наш фонд, сладкие подарки, и провести „Новогодние мастерские“. Они подарят новогоднее настроение детям, и позволят закрыть ряд нужд центров. „Новогодние мастерские“ — это творческие мастер-классы для подопечных медицинских и социальных центров, которые будут адаптированы под возрастную и целевую аудиторию каждого учреждения. Также в рамках мероприятия мы проведем интерактивную игру „Ох, уж этот Новый год“ и чаепитие», — рассказал Владислав Кищук, президент БФ «Помощь».

«Новогодние мастерские» планируется провести 25 и 28 декабря в Социальном учреждении ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН „Семья“» (на 77 человек) и в Российской детской клинической больнице (на 500 человек).

Поддержать проект можно до 23 декабря на сайте фонда.