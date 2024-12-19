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Доброе дело Фонд «Помощь» собирает средства на «Новогодние мастерские» для детей Ленобласти, которые встретят праздник не дома

Фонд «Помощь» собирает средства на «Новогодние мастерские» для детей Ленобласти, которые встретят праздник не дома

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Петербургский благотворительный фонд «Помощь» проведёт «Новогодние мастерские» для своих подопечных — детей из Ленинградской области и Москвы. Ребята встретят Новый год вдали от дома. Но чтобы создать праздничное настроение, фонду нужна поддержка.

Конец года — это время, когда все готовятся к самому волшебному и любимому празднику года, ходят по магазинам и готовят подарки для друзей и родных. Празднование Нового года и Рождества — сказка для всех детей. Но, к сожалению, не все из них могут разделить тепло и уют предновогодней суеты. Есть дети, которые вынужденно остаются в новогодние праздники в медицинских и социальных учреждениях.

Сегодня эти учреждения активно заняты медицинской, реабилитационной и воспитательной деятельностью подопечных, но у них совсем нет времени и возможности на организацию досугово-развлекательной деятельности, в которой так сильно нуждаются дети.

«В преддверии Нового года мы решили подарить детям-подопечным учреждений, которым помогает наш фонд, сладкие подарки, и провести „Новогодние мастерские“. Они подарят новогоднее настроение детям, и позволят закрыть ряд нужд центров. „Новогодние мастерские“ — это творческие мастер-классы для подопечных медицинских и социальных центров, которые будут адаптированы под возрастную и целевую аудиторию каждого учреждения. Также в рамках мероприятия мы проведем интерактивную игру „Ох, уж этот Новый год“ и чаепитие», — рассказал Владислав Кищук, президент БФ «Помощь».

«Новогодние мастерские» планируется провести 25 и 28 декабря в Социальном учреждении ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН „Семья“» (на 77 человек) и в Российской детской клинической больнице (на 500 человек).

Поддержать проект можно до 23 декабря на сайте фонда.

Благотворительный фонд социальной поддержки и охраны здоровья граждан «Помощь» был основан в 2017 году. Фонд помогает в трудных ситуациях детям и взрослым, малообеспеченным, инвалидам, а также тем, кто в силу своих особенностей, не способен самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. В задачи фонда входит осуществление благотворительной деятельности, направленной на эффективную помощь детям и взрослым с оформленной инвалидностью, улучшение качества жизни и здоровья социально незащищённых категорий граждан, материального положения социально незащищённых категорий граждан, увеличение количества граждан вылеченных от серьёзных заболеваний и продолжительности жизни неизлечимо больных.

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