Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

4 м/c,

ю-в.

 744мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Странный дятел замечен в Петербурге: и шапочка, и ноги не как у всех

Странный дятел замечен в Петербурге: и шапочка, и ноги не как у всех

2 042
4 комментария

Источник:

Этот встреченный в Петербурге дятел удивителен не только тем, что у него жёлтая шапочка, а сам он занесён в Красные книги города и области, то есть очень редкий. Ещё одна его особенность — количество пальцев на ноге. У большинства птиц, в том числе у дятлов, по четыре пальца, а у трёхпалого дятла, как понятно из названия, всего три. Необычного пернатого показывает 19 декабря биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Трёхпалого дятла встретил в посёлке Лисий Нос фотограф Руслан Плюснин. На фотографиях самец. У него на голове лимонно-жёлтая «шапочка», а не красная, как у других дятлов. Не случайно второе название этого дятла — желтоголовый. У самки шапочка серебристо-серого цвета, а у птенцов вне зависимости от пола тоже жёлтая. Самку Руслан Плюснин видел в Петербурге в начале года.

«Трёхпалый дятел занесён не только в Красную книгу Петербурга, но и Ленинградской области. Радует, что этот редкий для нашего города вид дятлов у нас даже гнездится», — отмечает Павел Глазков.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Птицы Природа Павел Глазков Животные Дятел
Лайк
LIKE18
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
59 минут
В ящике тоже такого показывали!
Гость
30 минут
Почему этот заголовок соседствует с Путин: Петербург стараются сделать центром судебной системы РФ
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
ТОП 5
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40