Странный дятел замечен в Петербурге: и шапочка, и ноги не как у всех

Этот встреченный в Петербурге дятел удивителен не только тем, что у него жёлтая шапочка, а сам он занесён в Красные книги города и области, то есть очень редкий. Ещё одна его особенность — количество пальцев на ноге. У большинства птиц, в том числе у дятлов, по четыре пальца, а у трёхпалого дятла, как понятно из названия, всего три. Необычного пернатого показывает 19 декабря биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Трёхпалого дятла встретил в посёлке Лисий Нос фотограф Руслан Плюснин. На фотографиях самец. У него на голове лимонно-жёлтая «шапочка», а не красная, как у других дятлов. Не случайно второе название этого дятла — желтоголовый. У самки шапочка серебристо-серого цвета, а у птенцов вне зависимости от пола тоже жёлтая. Самку Руслан Плюснин видел в Петербурге в начале года.

«Трёхпалый дятел занесён не только в Красную книгу Петербурга, но и Ленинградской области. Радует, что этот редкий для нашего города вид дятлов у нас даже гнездится», — отмечает Павел Глазков.