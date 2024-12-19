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Афиша Plus Дом Радио запускает новый цикл «Ночные бдения» с музыкой от Средневековья до наших дней

Дом Радио запускает новый цикл «Ночные бдения» с музыкой от Средневековья до наших дней

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1 комментарий

«Дом Радио» программой «Песни на стихи святых», исполнения которой пройдут 19, 20 и 21 декабря, откроет новый цикл «Ночные бдения». В него войдут произведения разных эпох — от Средневековья до XXI века, но начнут именно с нашего времени: в ближайшие вечера прозвучат сочинения композиторов-резидентов Дома Радио Алексея Ретинского, Виктории Харкевич, Егора Ананко, Андреаса Мустукиса и Кирилла Архипова.

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Литературной основой проекта стали тексты христианских писателей и богословов: Исаака Сирина, апостола Павла, отца Симеона, Григория Богослова.

Режиссер Нина Воробьева подготовила проект, основанный на принципах античного театра, где текст не произносили, а пели.

«Проект „Песни на стихи святых“ стремится к растворению театральной формальности в музыке, в беспрерывности и безымянности мистериального действа», — рассказывает она о новом событии, в котором примут участие дирижер Евгений Воробьев и хор musicAeterna.

Со слов хореографа проекта Валентины Луценко, «голос и тело хора musicAeterna станут стенами метафизического храма», а сценическое движение хора будет выстроено так, чтобы он стал «символической аркой, пройдя через которую слушатели могли бы ощутить отсутствие стен». Границами же храма, предполагается, станут тела зрителей-слушателей — что означает, что по окончании мероприятия пределы расширятся до масштабов всего города.

Начало в 20:00, 18+

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Комментарии
1
triton1977
30 минут
Вот в мьюзик-ютубе однажды совершенно случайно наткнулся)) Anime - Instrumental Improvisation 1 Грустно, что и в самой Германии о творчестве этой Хильдегарды знают единицы, хотя эта монахиня первый - исторически известный и подтвержденный письменными источниками - композитор Европы))
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