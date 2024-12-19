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Спорт Федорищев: «Зенит» не занимается подкупом судей

Федорищев: «Зенит» не занимается подкупом судей

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1 комментарий

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Зенит» действует в рамках честных и прозрачных правил футбольного процесса.

«Могу с уверенностью сказать, что „Зенит“ не участвует в подобных махинациях. Этот клуб придерживается прозрачных и справедливых принципов», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также добавил, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере 1 миллиарда рублей. Правительство Самарской области каждый год выделяет на клуб 2 миллиарда рублей, но на погашение задолженности они не идут.

26 ноября Федорищев сообщил, что один из представителей «Крыльев Советов» рассказал ему о задолженности клуба в размере 36 миллионов рублей перед лицами, связанными с коррупционными схемами в судейском корпусе российского футбола. По его словам, в подобных действиях могут быть замешаны до десяти клубов.

После его заявления РПЛ обратилась к Федорищеву с просьбой предоставить дополнительные сведения. Губернатор пояснил, что уже передал все данные в правоохранительные органы. Начата проверка.

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Комментарии
2
Граждан.ский
3 минуты
- Ты откуда такой измученный? - Был на ипподроме. - Ну и что? - Наклонился завязать шнурок - чувствую: на меня кладут седло. - И? - Пришёл вторым.
260786601
14 минут
Они у Зенита на "зарплате"!
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