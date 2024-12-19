Федорищев: «Зенит» не занимается подкупом судей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Зенит» действует в рамках честных и прозрачных правил футбольного процесса.
«Могу с уверенностью сказать, что „Зенит“ не участвует в подобных махинациях. Этот клуб придерживается прозрачных и справедливых принципов», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он также добавил, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере 1 миллиарда рублей. Правительство Самарской области каждый год выделяет на клуб 2 миллиарда рублей, но на погашение задолженности они не идут.
26 ноября Федорищев сообщил, что один из представителей «Крыльев Советов» рассказал ему о задолженности клуба в размере 36 миллионов рублей перед лицами, связанными с коррупционными схемами в судейском корпусе российского футбола. По его словам, в подобных действиях могут быть замешаны до десяти клубов.
После его заявления РПЛ обратилась к Федорищеву с просьбой предоставить дополнительные сведения. Губернатор пояснил, что уже передал все данные в правоохранительные органы. Начата проверка.
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