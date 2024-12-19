Федорищев: «Зенит» не занимается подкупом судей

«Могу с уверенностью сказать, что „Зенит“ не участвует в подобных махинациях. Этот клуб придерживается прозрачных и справедливых принципов», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также добавил, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере 1 миллиарда рублей. Правительство Самарской области каждый год выделяет на клуб 2 миллиарда рублей, но на погашение задолженности они не идут.

26 ноября Федорищев сообщил, что один из представителей «Крыльев Советов» рассказал ему о задолженности клуба в размере 36 миллионов рублей перед лицами, связанными с коррупционными схемами в судейском корпусе российского футбола. По его словам, в подобных действиях могут быть замешаны до десяти клубов.