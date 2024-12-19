В Ленобласти собака нанесла жуткие увечья жителю деревни Сумино

Пенсионер из деревни Сумино в Волосовском районе Ленобласти стал жертвой нападения собаки. Пожилого мужчину доставили в межрайонную больницу с рваными ранами рук и ног. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.

Инцидент произошел накануне. 76-летнего мужчину госпитализировали с множественными рваными ранами и следами от зубов на кистях рук и на голени. Также у пациента оказались переломаны пальцы на руках. В состоянии средней степени тяжести пострадавший был помещен на отделение хирургии.

Проводится проверка.