Россияне перед Новым годом получат детские пособия досрочно

Социальный фонд России в связи с новогодними праздниками досрочно перечислит семьям детские пособия. Вместо начала января они придут в декабре, но это если выбрали безнал.

Как сообщает 19 декабря пресс-служба Соцфонда, семьи, которые выбрали безналичное получение пособий через банк, 25 декабря получат единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные пособия:

по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

по уходу за детьми до 1,5 лет, оформленное родителю в декрете или работающему родителю;

на первого ребенка до 3 лет;

на ребенка военнослужащего по призыву.

При выборе способа получения почтой выплата пособий пройдет в январе — до 25-го числа по графику работы соответствующих отделений «Почты России».

Помимо этого, до 25 декабря включительно семьи получат и другие выплаты. Среди них ежемесячные начисления маткапитала на ребенка до 3 лет и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается одному из родителей, родственнику или опекуну, что находится в отпуске по уходу за ребенком.

Большая часть детских пособий за прошедший месяц поступает через банк каждое третье число месяца, а маткапитал — каждое пятое число. Если этот день приходится на праздник или выходной, фонд перечисляет средства заранее. При получении пособий через «Почту России» доставка идет с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.

В некоторых регионах власти устанавливают свои пособия для семей с детьми. Их оформлением занимаются отделы социальной защиты населения регионов, и выплачиваются средства по своему графику независимо от выплатных дат Социального фонда.