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Происшествия Турист из Турции грезил русскими красавицами, а угодил в плен в Петербурге. Спасали друг и полиция

Турист из Турции грезил русскими красавицами, а угодил в плен в Петербурге. Спасали друг и полиция

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5 комментариев

Совместить знакомство с петербургскими достопримечательностями и местными красавицами не удалось туристу из Турции. Надеясь на близкое общение и гарем, он угодил в руки вымогателей, которые также решили не ограничивать свой визит в город на Неве изучением видов.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 декабря, спасать иностранца пришлось после того, как поздним вечером в полицию позвонил житель Мурино. Он рассказал, что товарища силой держат в квартире на 2-й Советской, 25, и требуют деньги.

Вызволяли интуриста сотрудники уголовного розыска с поддержкой бойцов спецполка полиции. Двое его пленителей успели выскочить из квартиры, но недалеко. Полицейские нашли на лестничной клетке верхнего этажа двух мужчин, приехавших из Вологодской области, а с ними — двух землячек.

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Картину приключений иностранца в России восстановили уже в отделе. Гражданин Турции приехал в Петербург 7 декабря и один из вечеров решил скрасить в приятной компании, найденной в специфическом чате. С его слов, на встречу планировал отправиться с друзьями, но девушка настояла, что вместе с подругой примет только одного.

Встретились в квартире на 2-й Советской, где гостю выставили жёсткое условие: без наркотиков, интима не будет. Выполнить его интуристу помог друг из Мурино, который после звонка привёз почти 5 граммов марихуаны. Иностранец забрал наркотики на улице и поторопился в квартиру, но там его встретили уже не прелестницы, а двое суровых незнакомцев.

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Туристу, с трудом подбирающему русские слова, ткнули в лицо корочки, название общественной организации «Стоп наркотики» и потребовали 1,3 млн рублей. В противном случае сулили безрадостные 10 лет в тюрьме за хранение запрещённых веществ. Потерпевший успел написать сообщение приятелю, который снова не бросил друга в беде.

Результатом полицейского разбирательства стало возбуждение двух уголовных дел. Фигурантами первого — о вымогательстве — стали двое мужчин 30 и 35 лет из Вологодской области и их землячки 21 года и 19 лет.

Девушки позже рассказали, что недавно приехали в Петербург. Идея наказать наркоманов, заманив их в ловушку, якобы пришла мужчинам. Подругам требовалось сыграть роль приманок, дальше якобы предполагалась «профилактическая беседа».

Квартет арестован. Фигурантом другого дела по наркотической статье стал друг иностранца, выручивший его дважды за вечер. Он также заключён под стражу.

Полиция ищет других жертв арестованных за вымогательство «гастролёров». Потерпевший, судя по видео, уже настроился на депортацию, но покинет страну с благодарностью. «За всё спасибо, что Россия мне дала», — говорит он.

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Комментарии
6
Заливщик голосовых планок
11 минут
Хм. Наташки в Турции закончились уже, штоле?
Панкихой
19 минут
Друг нормально так может загреметь.
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